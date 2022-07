Miracolo sportivo: a Scaligera Basket il Premio Verona Network 2022

Assegnato questa sera, al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, alla presenza di autorità e istituzioni, il Premio Verona Network 2022 alla Scaligera Basket Verona: a rappresentare la società sportiva, sul palco, il Direttore Commerciale Andrea Sordelli, che ha ritirato la targa di merito preparata dall’Associazione Verona Network e conferita da Federico Perillo, responsabile Area Territoriale di Verona di BCC Verona e Vicenza.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati al Birrificio Lesster, all’Associazione Believe APS, a Confartigianato Imprese Verona, a Phoenix Capital, Rete Valpantena, Progetto Hemera, Fondazione Cariverona, Scuole alle Stimate.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta, alle ore 17.30, dalla 9ª edizione degli Stati Generali della Lessinia, con gli interventi di Sindaci e Istituzioni per fare il punto sulle idee e sui progetti in atto, e su quelli in programma per il futuro, a tema sostenibilità. A portare i saluti istituzionali la Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti e gli onorevoli Diego Zardini e Paolo Paternoster.

A seguire, gli interventi e i contributi di Stefano Valdegamberi, Consigliere Regione Veneto, Arturo Alberti, Sindaco di Grezzana, Cristina Leso, Vice Sindaco di Cerro, Alessio Leso, Vice Sindaco di Erbezzo, Raffaello Campostrini, Sindaco di Sant’Anna D’Alfaedo, Francesco Valdegamberi, Sindaco di Badia Calavena, Simone Santellani, Sindaco di Tregnago.

Tra i relatori, oltre ai Sindaci della Lessinia, anche Federico Testa, Ex presidente ENEA, Ermanno Anselmi, Presidente GAL Baldo-Lessinia, Filippo Manfredi, Direttore di Fondazione Cariverona, Riccardo Tessari, Responsabile sviluppo di ForGreen, e Federico Perillo, Responsabile Area Territoriale di Verona di Banca Credito Cooperativo di Verona e Vicenza.

Il prestigioso Premio Verona Network è stato assegnato alla Scaligera Basket Verona, per aver scritto una pagina storica e indelebile dello sport veronese, riconquistando dopo 20 anni la massima Serie del basket italiano. «Sono in Scaligera da quando ho 6 anni, e della squadra ho vissuto tutta la storia, il fallimento e la ricostruzione. Anche per noi che lavoriamo dietro le quinte sono state delle emozioni indelebili: abbiamo risvegliato una città e ne siamo davvero orgogliosi» ha sottolineato commosso Andrea Sordelli, Direttore Commerciale della società sportiva, dopo aver ricevuto la targa.