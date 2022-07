Zardini: «La sostenibilità è la chiave del futuro»

Diego Zardini, deputato del Partito Democratico, è intervenuto ai nostri microfoni in occasione degli Stati Generali della Lessinia, svoltisi a Bosco Chiesanuova. Il tema al centro del convegno era la sostenibilità, un elemento decisivo soprattutto in questo momento storico come ha ribadito anche Zardini.

«La sostenibilità è la chiave di volta del futuro. Il PNRR è centrato principalmente su questo, e i territori devono quindi essere pronti ad accogliere questa nuova sfida. Eventi come questo sono molto importanti per tradurre dalla teoria alla pratica questo valore».

Sostenibilità però non solo ambientale, quanto economia e sociale, come rimarca Zardini. «Creare una sinergia tra territori è fondamentale: non c’è una sostenibilità unica, ma deve essere efficace se racchiude tutti e tre gli aspetti. Se la sostenibilità è anche sociale ed economica vi è la prospettiva di un futuro più importante per i cittadini e per le imprese».