Tessari: «La sostenibilità è un concetto condiviso»

In occasione degli Stati Generali della Lessinia, svoltisi il 14 luglio, a Bosco Chiesanuova, Riccardo Tessari, vicepresidente della Cooperativa WeForGreen Sharing, ha partecipato in qualità di relatore alla discussione sul tema della sostenibilità, che è stato al centro dell’evento.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

«Oltre a WeForGreen, questa sera il pensiero va direttamente a una delle altre nostre cooperative, ovvero EnergyLand, una delle prime comunità energetiche in Italia, nata nel 2011 a Orsara di Lugo di valpantena. È, quindi, evidente che il tema della sostenibilità sia centrale in particolare in questi territori – dichiara il vicepresidente -. A nostro parere è fondamentale che la sostenibilità sia un concetto condiviso e che, quindi, non sia una risposta ad un ideale individuale, ma sia un individuale collettivo».

Spostando, in seguito, l’attenzione alle comunità energetiche al servizio del territorio, Tessari afferma che tali risorse «sono un modello equilibrato e stabile di sviluppo per la sostenibilità, poiché permettono la diffusione delle fonti rinnovabili e delle opportunità legate alla transizione ecologica»