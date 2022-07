Perillo, BCC: «La sostenibilità è nel DNA della nostra banca»

Federico Perillo, responsabile territoriale di Verona della BCC di Verona e Vicenza, è intervenuto ai nostri microfoni in occasione degli Stati Generali della Lessinia, di cui era tra i relatori lo scorso 14 luglio a Bosco Chiesanuova, per discutere concretamente sul tema della sostenibilità.

«Come banca BCC Verona-Vicenza è un piacere poter partecipare a questa serata, soprattutto con un titolo così importante come la sostenibilità – dichiara Perillo – . Questi temi sono parte del DNA del nostro istituto, dei valori presenti fin dalla nascita della nostra impresa, quindi essere presenti a un evento su un tema, per noi, così strategico e importante è veramente significativo».

Soffermandosi sulla dimensione degli strumenti finanziari sostenibili per famiglie e imprese, il responsabile territoriale di BCC ha rivelato l’esistenza di una partnership consolidata con Veneto Sviluppo, società finanziaria della Regione Veneto che ha elaborato appositi finanziamenti per varie attività produttive. «La nostra banca è in grado di gestire questo tipo di finanziamenti che hanno componenti importanti a fondo perduto – commenta Perillo – e rappresenta sicuramente un aiuto alle aziende del territorio, anche della Lessinia.