Paternoster: «Porto le istanze della Lessinia a Roma»

In occasione degli Stati Generali della Lessinia, anche il deputato della Lega Paolo Paternoster ha fatto il punto in merito al tema della sostenibilità, valore importante su cui basare il futuro del territorio.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

«Parlare di sostenibilità oggi è fondamentale. Se guardiamo cosa sta accadendo a livello globale, in particolar modo i cambiamenti climatici e il problema della siccità, vediamo che la sostenibilità va a pari passo con il rispetto dell’ambiente. La Lessinia in questo campo è un esempio illustre, basta vedere il Progetto San Giorgio Zero Emissioni, ma tante altre iniziative lo dimostrano. Sono orgoglioso di portare la Lessinia a Roma come tanti progetti. Anche il PNRR, che magari sembra distante, da qui ai prossimi anni mostrerà i suoi frutti anche qui, nel nostro territorio».

«Fare rete con i parlamentari serve per il territorio, al di là dei partiti politici. Tutti lo fanno: si occupano e cercano di portare a casa del bene per il loro territorio. Noi lo stiamo facendo per la Lessinia, e penso lo stiamo facendo bene».