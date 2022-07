Elisa De Berti, sostenibilità: «Tante le opportunità nel Veneto»

Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, ha inaugurato la nona edizione degli Stati Generali della Lessinia ieri a Bosco Chiesanuova, portando i saluti della Giunta. De Berti ha messo in evidenza come negli ultimi anni si sia parlato molto di sostenibilità, investendo su alcuni progetti.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA L'INTERVISTA

«Le opportunità sono tante per tutto il territorio del Veneto e per quello veronese – spiega la vicepresidente della Regione Veneto -. Si parla da tantissimo tempo di sostenibilità, un termine di cui spesso si abusa senza poi raggiungere concretamente degli obiettivi. La Regione ha investito tantissimo sulla ciclabilità, sulla mobilità lenta, sulla mobilità dolce, sul trasporto, l’integrazione e l’intermodalità sostenibile. Credo che questa sia un’opportunità straordinaria per i territori e i cittadini che stanno apprezzando e accogliendo ciò che stiamo facendo».

In questo periodo è tornato anche il pericolo del Covid-19 con la crescita dei casi positivi nelle ultime settimane. Elisa De Berti rassicura che la situazione negli ospedali veneti è sotto controllo. «Finché non c’è un aumento dei ricoveri la situazione non è preoccupante – afferma la vicepresidente -. Ovvio che nel momento in cui i contagi aumentano bisogna adottare delle precauzioni nei confronti di chi ha delle patologie pregresse o sconosciute e la contrazione del virus può creargli dei problemi. Per quel che riguarda la pressione degli ospedali non vi è preoccupazione perché la situazione è sotto controllo».