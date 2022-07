Anselmi: «Bisogna pianificare in modo sostenibile»

Ermanno Anselmi, presidente del Gal Baldo Lessinia, è intervenuto ai nostri microfoni in occasione degli Stati Generali della Lessinia, l’evento organizzato lo scorso 14 luglio, a Bosco Chiesanuova, dall’associazione Verona Network. Focus dell’evento, a cui hanno partecipato istituzioni ed enti, la sostenibilità.

Anselmi, tra i relatori dell’evento, si è espresso, in particolare, per quanto riguarda i progetti per lo sviluppo sostenibile della Lessinia: «Gli Stati Generali sono un’occasione per iniziare a programmare in modo sostenibile e sinergico – commenta Ermanno Anselmi -. Non possiamo più prescindere da processi sostenibili, altrimenti per il futuro ci saranno parecchie difficoltà. Questa è, quindi, l’opportunità per mettere tutti attorno a un tavolo, lanciare nuove idee e stimoli che possono essere di sviluppo per il nostro paesaggio».