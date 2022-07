DVG Foundation, arriva il plauso del Consorzio olio Garda DOP

«Ogni sinergia volta a promuovere il nostro territorio come meta turistica è un passo avanti nella giusta direzione». Così commenta il presidente del Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, Simone Padovani, la nascita della Destination Verona & Garda Foundation (DVG Foundation), primo modello di governance a partecipazione pubblica, che unisce in un unico soggetto competenze e sinergie del mondo del turismo

«Ci auguriamo che questa iniziativa sia utile anche a chi opera per preservare i prodotti tipici di qualità del territorio, come l’olio Garda DOP – prosegue Padovani - Come Consorzio di Tutela siamo sempre favorevoli a tutte le iniziative che intendano promuovere il territorio e i suoi produttori DOP e IGP, ben vengano quindi nuovi progetti utili a far conoscere al turista non solo i panorami e il patrimonio storico-culturale veronese, ma anche l’enogastronomia e i suoi tanti protagonisti.

Significherebbe dare la giusta visibilità a quelle aziende che si impegnano a tutelare prodotti che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura e, per questo, ritenuti meritevoli di essere salvaguardati dai Consorzi di Tutela, da sempre impegnati a difendere la qualità.

Un obiettivo - conclude Padovani - per il quale gli olivicoltori del Consorzio olio Garda DOP sono pronti a dare il proprio contributo, nella certezza che valorizzare le produzioni veronesi significhi valorizzare l’intero territorio».