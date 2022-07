Carlo Salvan, nuovo presidente del Consorzio Agrario del Nordest

Carlo Salvan, 37 anni, laureato in giurisprudenza e coniugato con due figli, risiede a Costa di Rovigo ed è titolare dell'Azienda Agricola Quirina a Frassinelle Polesine. Consigliere dal 2019 del Consorzio Agrario del Nordest, è inoltre Presidente di Coldiretti Rovigo, Vice-Presidente Regionale di Coldiretti Veneto e componente del CdA di Coprob.

«Ringrazio tutto il CdA per la fiducia che intendo ripagare col massimo impegno - ha dichiarato Carlo Salvan -. Ringrazio inoltre i Consiglieri uscenti e in particolare il Presidente Ettore Prandini, unitamente a tutta la struttura del Consorzio Agrario del Nordest, per il grande lavoro svolto fino a qui. Adesso abbiamo un compito importantissimo: portare a compimento il conferimento del ramo dell'azienda del Consorzio Agrario del Nordest nei Consorzi Agrari d'Italia SpA, società che vede la partecipazione di altri consorzi agrari e di Bonifiche Ferraresi. Siamo quindi attivamente impegnati nella costruzione della più grande infrastruttura agricola in Italia. Confido nella responsabilità di tutti i Consiglieri: le sfide da qui in avanti saranno sempre più importanti, per noi e per i territori che rappresentiamo, di primaria rilevanza per l’intero comparto primario nazionale».