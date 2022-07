AIS Veneto, Aldegheri eletto vicepresidente nazionale

Marco Aldegheri è stato eletto Vicepresidente dell’Associazione Italiana Sommelier in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale. Il Presidente uscente di AIS Veneto affiancherà Sandro Camilli, nominato alla presidenza per i prossimi quattro anni, dal 2022 al 2026.

Con loro saranno presenti Giuseppe Baldassarre, Nicola Bonera, Nicoletta Gargiulo, Giovanni Luchetti, Angelica Mosetti, Camillo Privitera e Renzo Zorzi.

«Sono fiero di avere la possibilità di affiancare Sandro Camilli alla guida di AIS – spiega Aldegheri – Desideriamo coinvolgere e valorizzare le tante risorse in seno all'Associazione, per continuare a renderla il più grande sodalizio di Sommelier nel mondo».



«Mi congratulo con il nuovo Vicepresidente di AIS – aggiunge Gianpaolo Breda, che ha raccolto il testimone da Aldegheri nel ruolo di Presidente di AIS Veneto – sicuro che otterrà risultati importanti come quelli raggiunti in ambito regionale negli scorsi anni».



Marco Aldegheri vive a Verona, dove lavora dal 1987 come funzionario tecnico presso la locale Università. È Sommelier dal 1994, Relatore dal 2002 e conduce regolarmente lezioni nei tre livelli AIS e per altri enti di formazione professionale, oltre a interventi di degustazione e di divulgazione. Tra le esperienze più significative si annoverano la presenza in Consiglio Nazionale e in Giunta Esecutiva Nazionale dal 2006 al 2010, la vicepresidenza di AIS Veneto dal 2013 al 2014 e il percorso come Presidente regionale per gli otto anni successivi.