Casartigiani Verona in difesa del gelato: «Più tutele e meno rincari»

L'estate è la stagione del gelato, uno dei prodotti artigiani più diffusi e gustosi. Ma dietro al cono e alla coppetta si nasconde un comparto in seria difficoltà: secondo Casartigiani Verona, infatti, con gli operatori che sono costretti a destreggiarsi tra i forti rincari delle bollette (luce, frigoriferi) e delle materie prime (latte, panna e derivati).

Aspetti che incidono a cascata anche sulle abitudini di acquisto delle famiglie che, a causa dell’incertezza economica, si recano sempre meno in gelateria: «Ben venga il progetto di legge regionale ‘Promozione del gelato tradizionale di qualità in Veneto’ – spiega Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona -, che riconosce e valorizza il gelato quale prodotto di qualità. Sono tanti i maestri gelatieri e i gusti legati al nostro territorio, ma adesso bisogna lavorare da una parte per contrastare gli abusivi del settore e dall’altra per sgravare dei costi eccessivi i piccoli e medi imprenditori».