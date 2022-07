Banco BPM a fianco delle imprese agricole per fronteggiare gli effetti della siccità

Banco BPM stanzia un plafond da 50 milioni di euro per finanziamenti a breve e medio-lungo termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese agricole e gli allevamenti nel contenimento degli effetti della prolungata siccità che sta investendo ampie zone del nostro Paese.

Grazie allo stanziamento di questo plafond da 50 milioni di euro, Banco BPM supporterà la propria clientela, in questa fase molto difficile, attraverso una pluralità di soluzioni dedicate. A cominciare dal Credito Verde, adatto a gestire nell’immediato le spese correnti a breve termine, fino al Finanziamento e Mutuo Agrario Flessibile, per sostenere gli investimenti sul medio – lungo termine.

Proprio in termini di investimenti, è importante ricordare come i progetti destinati al miglioramento della gestione delle risorse idriche, come gli impianti per l’irrigazione sotterranea o a goccia, la depurazione e riutilizzo delle acque e simili, se riconducibili a una delle categorie della tassonomia dell’Unione Europea – in particolare quella riferita alla “protezione delle risorse idriche e marine” – possono ottenere agevolazioni in termini di garanzie pubbliche.

In questo orizzonte critico, Banco BPM grazie al dialogo costante con i propri clienti e alle competenze sviluppate nell’ambito del supporto alle imprese continua a sostenere il tessuto imprenditoriale e l’economia reale del Paese.

«I problemi che gli agricoltori e gli allevatori si trovano a fronteggiare oggi a causa della siccità richiedono interventi rapidi e incisivi – spiega Alberto Melotti, responsabile Direzione Territoriale Verona e Nord-Est – Il plafond da 50 milioni di euro che abbiamo stanziato è un aiuto concreto non solo per mitigare le conseguenze della siccità e dei fenomeni estremi ad essa collegati, come le violente grandinate che hanno interessato poco tempo fa le province di Verona, Padova e Rovigo, ma anche per pianificare investimenti utili a migliorare i profili di sostenibilità e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali da parte delle aziende». Prosegue infatti Melotti: «le difficoltà che sta affrontando il settore primario non possono essere risolte solo con forme emergenziali di credito. In questo senso Banco BPM è sensibile e opera attivamente, a beneficio delle imprese, in tutti gli ambiti della sostenibilità».

«Tuttavia siamo altrettanto motivati – conclude Melotti – a rimanere al fianco degli imprenditori agricoli rendendo disponibili, attraverso le forme di finanziamento più opportune, le risorse per affrontare e superare le criticità del momento e supportare l’economia del territorio».