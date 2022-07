Mercato immobiliare: boom casa vacanza in Veneto, è Lago-mania

Anche i prezzi delle case nelle località turistiche sono in aument o: al lago (+1,8%), al mare (+1,7%) e in montagna (+2,6%). Particolarmente positivo il trend delle località del Veneto (+6,6%), delle Marche (+5,1%), dell’Emilia-Romagna (+2,7%) e dell’Abruzzo (+2,6%).

Marche, Abruzzo ed Emilia-Romagna hanno visto un buon risultato: dopo la pandemia si sono preferite le realtà ben collegate con le metropoli (soprattutto per chi pratica lo smart working) e facilmente raggiungibili tramite la rete ferroviaria, proprio come quelle situate lungo la dorsale adriatica. Nelle Marche bene la provincia di Pesaro, in Abruzzo quelle di Teramo e Chieti. In Sardegna c’è un aumento dei prezzi dell’1,7% e una delle località più dinamiche si conferma Villasimius, in Liguria i valori recuperano l’1,1% grazie al traino della provincia di Genova. Bene anche la Calabria e il Lazio (+1,8%). Sostanzialmente stabili Puglia (+0,3%), Sicilia (+0,9%), Molise (0,0%)”.

Tra il 2019 e il 2021 sul mercato immobiliare turistico si è messo in evidenza un aumento delle compravendite di casa vacanza (nel secondo semestre del 2019 erano pari al 6,1% per salire nel secondo semestre del 2021 al 7,8%). La spinta è stata data dal lockdown che ha messo in moto la ricerca di una casa vacanza grazie anche al ricorso allo smart working che ha offerto la possibilità di lavorare da remoto.

Nel secondo semestre del 2021 la tipologia preferita da chi acquista una casa vacanza è il trilocale con il 37,1% delle compravendite, seguita dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 26,7% delle scelte. Bene anche il bilocale che rappresenta il 21,8% delle transazioni. Rispetto ad un anno fa si registra un aumento della percentuale di compravendite di trilocali (da 34,8% a 37,1%) e una diminuzione delle soluzioni indipendenti (passate da 29% a 26,7%).

Ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 45 e 54 anni (33,1%), a seguire chi ha tra 55 e 64 anni (27,4%) e tra 35 e 44 anni (20,5%). Rispetto al secondo semestre del 2020 aumentano le coppie e i single che acquistano: coppie (51,7% in aumento rispetto ad un anno fa quando erano pari al 50,9%), single (da 14% a 14,7%). Diminuiscono le famiglie (da 35,1% a 33,6%). Interessante il dato sugli acquirenti stranieri che sono in crescita: passano da 9,2% a 13,7%.