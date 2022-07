Oscar Green Coldiretti Veneto: oggi la finale

Oggi, 12 luglio alle ore 10.00 finale regionale degli Oscar Green di Coldiretti Veneto. L'evento si terrà a Venezia nella sala del consiglio di Ca’ Corner e saranno presenti anche i giovani agricoltori veronesi insieme ai colleghi delle altre province.

Il concorso, giunto alla 16esima edizione, valorizza ingegno, capacità e fantasia imprenditoriale delle nuove generazioni dell'agricoltura veneta. I candidati in gara hanno presentato i loro progetti classificandoli in 6 categorie: impresa digitale (alta tecnologia applicata), campagna amica (rapporto tra produttore e consumatore), coltiviamo la solidarietà (esperienze di agricoltura sociale), custodi d’Italia (storie di salvaguardia e recupero del territorio) energie per il futuro (sostenibilità ambientale), fare filiera (capacità di mettersi in rete).

I talenti dell’agricoltura veneta saranno premiati dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, dalla delegata nazionale di Giovani Impresa, Veronica Barbati, e dal direttore di Coldiretti Veneto, Marina Montedoro.

L'iniziativa gode del patrocinio del Città Metropolitana di Venezia e del sostegno di Intesa San Paolo, Maschio Gaspardo, Forgreen, Bassan Group, Consorzio Agrario Nord Est e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.