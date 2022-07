Confagricoltura Verona apre nuova sede a Cerea

Nuova sede nel Basso Veronese per Confagricoltura. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 15 luglio alle 10 inaugurerà un ufficio a Cerea, in via San Camillo De Lellis 18, zona strategica tra la stazione e il centro.

L’ufficio sarà il punto di riferimento di oltre 200 aziende agricole di un ampio territorio che va da Cerea a Legnago, principalmente di seminativi e orticole. A tagliare il nastro sarà il presidente di Confagricoltura Verona, Alberto De Togni, affiancato dalla vicepresidente regionale Elisa de Berti e dal sindaco di Cerea, Marco Franzoni.

«Nell’ambito del piano di riqualificazione delle sedi periferiche – spiega De Togni – abbiamo deciso di spostarci dall’attuale sede in affitto a San Pietro di Legnago, che era il punto di riferimento di Legnago e Cerea, nel nostro stabile di proprietà a Cerea, ristrutturandolo completamente. Valorizziamo così una nostra proprietà offrendo una sede spaziosa e ammodernata, dotata delle migliori tecnologie, al pianterreno e perciò accessibile a tutti. Sarà aperta tutti i giorni e offrirà sia servizi di assistenza agricola, sia per la persona come il patronato. Un potenziamento doveroso per un’agricoltura in continuo cambiamento, che necessita di un supporto ad ampio raggio su questioni cruciali per le aziende come le avversità atmosferiche, la sicurezza, la formazione e la gestione del personale, le domande Pac e i bandi e numerosi altri servizi».