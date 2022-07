Addetti alla sicurezza in sciopero: domenica mobilitazione nazionale

Incroceranno nuovamente le braccia domenica 17 luglio gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza , occupati presso i siti aeroportuali. In sciopero per una lunga attesa, ben 6 anni e mezzo per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015.

Una giornata di sciopero è già stata fatta con manifestazione nazionale a Roma lo scorso 2 maggio; la seconda giornata, solo per il settore Aeroportuale, è prevista per domenica 17 luglio, proprio nel momento di massima affluenza negli aeroporti dovuta alla ripresa del turismo estivo.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs denunciano la situazione drammatica in cui versa il settore e lo stato di sofferenza e di profondo disagio dei lavoratori e delle lavoratrici da oltre sei anni senza un aumento salariale, con stipendi insufficienti. Si chiede, inoltre, un adeguamento delle normative in tema di salute e sicurezza.

Per le tre sigle il mancato adeguamento del salario delle lavoratrici e dei lavoratori costituisce un elemento di estrema gravità, oltre che per il tempo trascorso, soprattutto per l’andamento dell’inflazione che in questo periodo sta comportando una grande penalizzazione del potere d’acquisto dei redditi medio-bassi.