Partito il conto alla rovescia per il Premio Verona Network

Grande attesa per giovedì 14 luglio: un pomeriggio di festeggiamenti targati Verona Network. I protagonisti del territorio e del business scaligero si incontreranno al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova per la consegna dell’annuale Premio Verona Network, il riconoscimento a coloro che si sono distinti per l’impregno nei settori economico-sociali contribuendo a rendere grande la città di Verona.

L’evento, quest’anno alla 12esima edizione, nasce su iniziativa degli oltre 60 soggetti istituzionali che compongono l’Associazione Verona Network.

Durante la premiazione saranno consegnati 8 riconoscimenti: Premio Impresa, Spettacoli ed Eventi, Associazioni, Economia, Comunicazione, Risparmio e Investimenti, Sport, Premio Lavoro e Formazione.

Tra questi, verrà selezionato un vincitore assoluto a cui verrà consegnata la targa del Premio Verona Network. Lo scorso anno è stata assegnata all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona per l’impegno profuso negli anni di crisi sanitaria.

A precede la cerimonia di premiazione di giovedì 14 luglio al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, la nona edizione del workshop “Stati Generali della Lessinia”: si tratta di un convegno per la valorizzazione del territorio. Alla tavola rotonda interverranno numerosi protagonisti per discutere e progettare il futuro della Lessinia.