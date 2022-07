Bianchini: «Molte scelte importanti, poco tempo»

Ai microfoni di Verona Economia, Stefano Bianchini: l’ex assessore alle partecipate del Comune di Verona ha fatto chiarezza sulle municipalizzate e sui cambiamenti che si prospettano con il nuovo sindaco.

Insieme a lui tanti ospiti in occasione della tavola rotonda andata in onda venerdì 8 luglio su Radio Adige Tv. La conduzione è del giornalista Alessandro Bonfante con la moderazione di Beppe Giuliano, direttore del giornale L’Adige.

Tanti i temi affrontati come la questione SERIT e il nodo Veronafiere: «La precedente giunta ha investito quasi 12 milioni nell’asset più importante per l’economia della città, la Fiera – ha sottolineato Bianchini -. Per quanto riguarda il comparto dell’energia, invece, credo che l’asse Nord-Sud sia una conseguenza necessaria»,

Secondo Bianchini il neo sindaco deve affrettarsi a eleggere il nuovo amministratore della nuova partecipata che vede, al suo interno, anche SERIT e AMIA: «Il termine ultimo è il 31 dicembre e bisogna mettere d’accordo molte persone, sarà complesso – sostiene l’ex assessore -. In precedenza, per evitare oneri eccessivi, si è optato per una fusione inversa mettendo da parte l’idea dell’acquisizione. Ora, però, siamo arrivati verso la conclusione e bisogna prendere importanti decisioni».

In chiusura, Bianchini, affronta il tema spinoso del collettore del Garda: «E’ giusto pensare alla fiera, al turismo e agli aeroporti ma è altresì decisivo reperire fondi per il collettore che al momento è in una fase di stallo».