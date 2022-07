Elkron arriva a Verona con "l'Italy Truck Tour 2022"

Un viaggio attraverso 25 tappe, 6 regioni italiane, in 5 settimane, con 1 truck personalizzato con 35 mq di ospitality: sono i numeri dell' “Italy Truck Tour 2022” che terminerà a Torino il 22 luglio. Lunedì 11 luglio, il tour farà tappa a Verona presso la SimeVignuda di via Torricelli 9.

La sicurezza è un bisogno fondamentale per la convivenza civile, ed è bene confrontarsi sul tema in maniera concreta e approfondita, proprio per tutelare al meglio la vita dei cittadini, delle famiglie, delle attività commerciali e produttive: a questo proposito, Elkron ha organizzato l’“Italy Truck Tour 2022”, un vero e proprio viaggio nel mondo della sicurezza che permetterà di far conoscere nuove tecnologie e di far incontrare e dialogare al meglio i professionisti della sicurezza, distributori di materiale elettrico e installatori.

«Passione, esperienza, talento e competenza ci guidano tutt'oggi anche in un mercato complesso ed evoluto come quello attuale – afferma Enrico Porcellana, direttore Business Unit Elkron -. La tecnologia negli ultimi 5 anni ha avuto un'accelerazione esponenziale: con intraprendenza, creatività e senso di appartenenza vogliamo riaffermare i valori Elkron in un contesto evoluto e competitivo. Un dialogo costante con i professionisti del settore sicurezza caratterizza da sempre il nostro operato e sarà il punto di partenza dell'Italy Truck Tour 2022, che sarà supportato da importanti distributori del settore».

Elkron è un marchio storico nel settore della sicurezza, che nell’ultimo anno e mezzo si è impegnato fortemente nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni, tra cui i 2 sistemi ibridi antintrusione.

Si possono gestire funzioni di home automation come termoregolazione, controllo dei carichi e dei motori tapparella e di videoverifica con telecamera a bordo, capace di inviare foto o video in caso di allarme sull’app utente, che consente di attivare scenari, gestire aree ed escludere singoli dispositivi con comandi semplici e chiari.