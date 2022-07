Sportello Assistenza Familiare a Verona, aperto anche d'estate

Rimane aperto anche durante i mesi estivi lo Sportello per l’Assistenza Familiare, istituito dall’AULSS 9 in collaborazione con il Comune di Verona e la Cooperativa Energie Sociali Onlus. Il servizio è attivo presso la sede dei Servizi Sociali, in vicolo San Domenico 13B, con apertura al pubblico il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Aperto da settembre 2021, lo Sportello ha avuto richieste da parte di 50 famiglie, fornendo un servizio gratuito ai cittadini di informazione, orientamento ai servizi territoriali e di sostegno alla domiciliarità, favorendo l’incontro fra domanda e offerta. Lo Sportello fornisce una consulenza volta all’analisi globale della situazione, tenendo in considerazione tutte le risorse esistenti e potenziali all’interno della famiglia e sul territorio, nonché una lettura dei bisogni specifici della famiglia e delle persone da assistere.

In particolare, lo Sportello va incontro alle famiglie che, all'improvviso, si trovano in un particolare stato di necessità, che rischia di far venire meno il sostegno e le cure ai componenti del nucleo. E' qui che lo Sportello funge da strumento di orientamento, cercando di rispondere nel modo più completo e puntuale alle criticità più urgenti e facendo rete con le risorse presenti o da poter attivare sul territorio.