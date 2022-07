DVG Foundation: il nuovo progetto della Camera di Commercio per il territorio

'Destination Verona e Garda Foundation', è la nuova fondazione Made in Verona. Verrà presentata ufficialmente mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 10 nell'auditorium Domus Mercatorum della Camera di Commercio, in corso Porta Nuova 96.

Una conferenza stampa con tanti ospiti per far conoscere una realtà unica in Italia: DVG Foundation, infatti, è a completa partecipazione pubblica e gode della collaborazione della Camera di Commercio di Verona oltre a quella di 54 Comuni della provincia di Verona che rappresentano il 90% delle presenze turistiche del territorio.