Cantina Valpolicella Negrar eletta miglior cooperativa da Weinwirtschaft

«Con il premio dato a Cantina Valpolicella Negrar viene premiata la Valpolicella classica, in quanto i nostri vini vengono prodotti dalle famiglie socie che hanno i vigneti in tutte e cinque le vallate».

Così, Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, ha salutato il primo posto assegnato, anche quest'anno, alla cantina dall'autorevole periodico tedesco Weinwirtschaft che, dal 2010, valuta le 20 migliori cooperative del vino italiane, escluse quelle altoatesine, classificate a parte. Quello del 2022 è il quinto “oro” conquistato dalla cantina, dopo i quattro assegnati negli anni 2016, 2017 (a pari merito con la piemontese Viticoltori Associati Vinchio–Vaglio Serra), 2019 e 2021. L'attestato ufficiale di vittoria è stato consegnato lo scorso 30 giugno nella cerimonia di premiazione svoltasi a Deidesheim, in Germania.

Il premio prende in considerazione 6 vini per ciascuna cantina cooperativa in gara, suddivisi in tre categorie. Quelli inviati dalla cantina, sono stati: Recioto Docg Classico DV Vigneti di Moron 2017 nella categoria specialità regionale; Amarone Docg Classico DV 2019, Ripasso Doc Classico Superiore DV 2020, Valpolicella Doc Classico Superiore DV 2019 nella categoria best seller; Amarone Docg Classico DV Jago 2016 e Valpolicella Doc Classico Superiore DV Verjago 2019 nella categoria linea top.

«E' con orgoglio che accogliamo questo quinto riconoscimento che premia la qualità dei nostri vini, un riconoscimento che qualifica la cantina e la Valpolicella sui mercati internazionali», aggiunge Daniele Accordini, dg ed enologo della cantina.

Cantina Valpolicella Negrar conta 244 soci che coltivano oltre 700 ettari di vigneti ubicati in prevalenza nelle colline della Valpolicella Classica e in zone veronesi Doc. E' il primo produttore di vini bio per estensione di vigneti in Valpolicella (150 ha), ora anche nel territorio del Bardolino. La produzione supera 9 milioni di bottiglie l’anno, il fatturato consolidato nel 2020/21 è stato di 43.200.000 euro.