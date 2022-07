7 mila posti di lavoro a rischio nel settore medicale

Oltre settemila persone nel solo Veneto (55 mila in Italia) rischiano di perdere il posto di lavoro nel settore medicale, nelle aziende che producono dispositivi medici, elettromedicali, diagnostici ma anche dove vengono realizzate garze, filo per sutura, bisturi e tutto ciò che, solitamente, si trova negli ospedali, cliniche, farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. Settemila posti di lavoro perché una direttiva europea sta complicando, a tutti i livelli, le linee guida per fabbricanti e organismi certificati. “ Fino allo scorso anno”, dice Massimo Marcon, membro della giunta Confimi Sanità e titolare di Iacer, una delle aziende leader nel campo dei dispositivi medici, “potevamo godere di una direttiva europea che, da trent’anni, stabiliva un percorso ben preciso e ormai funzionale. Ora il nuovo regolamento, approvato nel 2017 ma in vigore dallo scorso anno, prevede un periodo di “stasi” o meglio di convivenza tra vecchie e nuove regole fino a maggio del 2024. Da quella data in poi tutti i dispositivi medici, anche i più semplici come una garza, dovranno essere prodotti a seconda delle nuove direttive che sono contrastanti tra loro, poco chiare e difficili da comprendersi. Viene previsto un lungo percorso di accreditamento degli organismi notificati che poi, una volta completato il loro iter, possono procedere con la valutazione di conformità dei dispositivi e dei fabbricanti. In pratica si dovrebbe ripetere ex novo il processo di organismi di valutazione che è avvenuto fino ad oggi. Un regolamento complesso perché le aziende produttrici incontreranno molteplici ostacoli per certificare i propri prodotti entro la data fissata. E’ arduo spiegare tutto il meccanismo sta di fatto che molte aziende potrebbero chiudere i battenti portando a perdite di posto di lavoro e non solo poiché potrebbero venire a mancare il 30% o forse più dei dispositivi medici che oggi troviamo dal medico di base fino all’ospedale. Il 50% delle pmi medicali saranno a rischio di sopravvivenza e in totale ben 55 mila persone potrebbero trovarsi senza lavoro. Non dimentichiamo” conclude Marcon, “ che il comparto occupa 110 mila persone soltanto in Italia per un giro d’affari di 16 miliardi di euro”.