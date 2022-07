Dr. Martens sceglie il veronese Studio Fantastico per la campagna estiva

L’iconico brand inglese Dr. Martens ha affidato a Studio Fantastico la campagna digital per il lancio sul mercato spagnolo della collezione All Access Summer. Studio Fantastico è l'unità creativa di Unaforesta , consulting studio di Verona.

In particolare l’ispirazione parte dal concetto di aria, elemento fondamentale per il brand (la dicitura AirWair fa parte del logo di Dr. Martens) la cui rielaborazione in questo progetto viene spiegata da Diego Soprana Art Director di Studio Fantastico (creative unit di Unaforesta): «Quando il team di Dr. Martens south europe ci ha chiesto di pensare alla campagna dedicata alle nuove silhouette create dal brand, abbiamo subito pensato a scenari astratti fatti di colori accesi e forme indistinguibili prendendo ispirazione dalle aerial view della Spagna, paese protagonista di All Access Summer».