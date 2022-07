IncontraLavoro, Legnago: selezioni per 50 operatori di magazzino

Lunedì 11 Luglio 2022, presso il Centro per l’Impiego di Legnago si terrà un IncontraLavoro: l’iniziativa promossa da Veneto Lavoro per metter in contatto imprese alla ricerca di candidati e lavoratori alla ricerca di un impiego, favorendo inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, si rivolge alla selezione di personale operata dall’agenzia per il lavoro e-work che ricerca 50 Operatori di magazzino per Supermercati Tosano da inserire all’interno del Polo Logistico di Cerea (VR).

L’addetto al magazzino si occupa del ricevimento e dello stoccaggio della merce in arrivo dai fornitori, della preparazione dei prodotti che vengono successivamente inviati ai punti vendita o della assistenza agli impianti (operatori e conduttori magazzino automatizzato). Collaborando con i colleghi, la figura concorre proattivamente ad una gestione efficiente e dinamica della merce al fine di dare riscontro tempestivo alle richieste dei supermercati e si dedica prevalentemente alla movimentazione e all’imballaggio della merce (sia a temperatura ambiente, sia a temperatura controllata 0-4°C o -25°C), con l’ausilio di strumentazione tecnica come voice, transpallet e muletti.

Per le posizioni aperte è gradita, ma non necessaria, la pregressa esperienza in mansioni simili. Il lavoro si intende dal lunedì alla domenica con riposo a scorrimento; l’attività si svolge in giornata o su turni (anche notturni) a seconda del reparto di inserimento.

«Siamo alla ricerca di persone volenterose, in grado di lavorare in squadra, affidabili e responsabili - dice Martina Meruzzi Coordinatrice Recruitment Area Nord Est di e-work -. La difficoltà più grande che stiamo riscontrando è incontrare persone disponibili a lavorare su turni, in particolare per il turno notturno. Abbiamo pensato di organizzare giornate di incontro sul territorio in modo da poter andare a conoscere personalmente tutti i possibili candidati, raccontare loro il lavoro, il contratto proposto, le nostre realtà aziendali. Ringraziamo Veneto Lavoro per la preziosa e attiva collaborazione. Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri organizzati con gli Sportelli Lavoro dei Comuni. Dopo anni di isolamento abbiamo voglia di vederci dal vivo, conoscerci ed instaurare rapporti di fiducia con i candidati e i lavoratori».

Per iscriversi all’IncontraLavoro dell11 luglio o avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale e-work di Legnago di piazza della Libertà 6 chiamando al numero 0442 190 8044 o scrivendo a: welcome.legnago@e-workspa.it