Bertipaglia: «Finalmente parliamo di energia democratica»

"Dalla Lucense 1923 alle Comunità Energetiche" è la puntata speciale andato in onda lo scorso giovedì: tanti ospiti in presenza e da remoto per ragione, insieme al direttore Matteo Scolari, di risorse energetiche e futuro. Una tavola rotonda di esperti hanno proposto soluzioni concrete contro il caro bollette e hanno sottolineato le traiettorie di business del momento, tra questa la sostenibilità.

Una puntata on air in un giorno speciale: Lucense 1923 ha spento 99 candeline festeggiando, insieme, quasi un secolo della storica centrale idroelettrica di Lugo di Valpantena

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Ai microfoni di Verona Economia anche Maurizio Bertipaglia, Area coop. Sefea Impact Sgr Spa: «Noi nasciamo dall’incontro della finanza etica con l’economia sociale; l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, 7 anni fa, è effettuare operazioni venture capital in un contesto di piccola e media impresa ad alto impatto socio ambientale. Intorno si sono aggregate diverse organizzazioni e oggi, la nostra compagine, è composta per il 90% da enti no profit: una peculiarità in Italia. La presenza di questi soci definisce chiaramente le finalità in termini di risorse e destinatari»

Fondazioni, banche, assicurazioni e tanti altri hanno partecipato ala creazione di un fondo per intervenire su società dando la possibilità di sviluppare progetti innovativi: «abbiamo una divisione dedicata allo studio e alla valutazione dell’impatto e seguiamo le aziende in tutto l’iter. Un planning che ci ha premiato visto che le aziende hanno investito nel nostro fondo 41 milioni di euro: sono capitali d’impresa che fungono da volano».

Tra i temi di maggiore attenzione di Sefea Impact Sgr Spa quello delle risorse energetiche: «Le comunità energetiche mettono insieme due grandi obiettivi: è la produzione di energia diffusa e la gestione partecipata, democratica. A mio avviso ci sono due elementi che possono rallentare la creazione di queste comunità. In primo luogo l’inerzia nel percorso di consenso e sottoscrizione dei soggetti. La seconda tematica, più scottante, è la messa a disposizione delle risorse finanziarie in tempi celeri per realizzare gli impianti. Insieme a ForGreen stiamo intervenendo in merito attraverso un acceleratore di comunità energetiche», conclude Bertipaglia.