A Verona esperti del Triveneto: convengo sull'export

Sono attesi imprenditori, professionisti e operatori dell’export al convegno gratuito di domani, martedì 5 luglio, dalle 09,30 alle 12,30 (in presenza dalla Sala Convegni Associazione M15 in Via Santa Teresa, 2 a Verona e online su piattaforma Zoom) dedicato a “Il sistema sanzionatorio con la Russia, Bielorussia e regioni dell’Ucraina” organizzato dalla Commissione Commercialisti Internazionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, che porterà al tavolo consulenti di internazionalizzazione da tutto il Nord Est.

Ricco il programma della mattinata che affronterà le criticità legate ad operazioni di import/export, approvvigionamento di materie prime e altre attività concernenti i rapporti commerciali con la Russia, che rappresenta il dodicesimo mercato in termini di export per le imprese veronesi: dalle disposizioni sulle sanzioni, alla terminologia minima necessaria per operare nel nuovo contesto economico, alle verifiche e allerte sul sistema gestionale e i riflessi sul bilancio e le comunicazioni aziendali.

È previsto anche un collegamento in diretta con Mosca per uno spaccato degli effetti visti dalla Russia. Dopo i saluti di Eleudomia Terragni presidente dell’ODCEC veronese e di Andrea Zanetti presidente della Commissione Commercialisti Internazionali, seguiranno gli interventi del professor Gianluigi Bizioli dell’Università di Bergamo su “Evoluzione del ruolo dell’UE e del diritto comunitario”; del commercialista Andrea Zanetti presidente Commissione Commercialisti Internazionali ODCEC Verona su “La terminologia essenziale in materia doganale”; della commercialista Carlotta Bedogni responsabile Internazionalizzazione ODCEC Vicenza su “Il «dual use», significato, disciplina e casi tipici”; dell’avvocata Alessandra Zanchetta, Legal & Special Project Manager ZPC Srl sulla “Disamina delle disposizioni sanzionatorie e possibili rischi per le imprese”; il commercialista Gabriele Coppetti della commissione Internazionale ODCEC Udine su ”Le opportune verifiche ed allerte, la specifica «due diligence»”; il commercialista Paolo Serpelloni presidente Commissione Revisione e Collegio Sindacale dell’ODCEC di Verona su “Le procedure di revisione dell’attività di audit di bilancio in conseguenza dei rischi, economico, finanziario e penale”; e l’esperto di fiscalità internazionale Mauro Galluzzo che in collegamento da Mosca illustrerà gli effetti delle sanzioni visti dalla Russia