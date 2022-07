Pagamenti con Pos, Confcommercio Verona non ci sta

Da giovedì 30 giugno , negozianti, artigiani e studi professionali che non permetteranno ai clienti i pagamenti tramite Pos potranno essere multati : scattano infatti le regole previste dall'ultimo decreto PNRR che stabiliscono, per chi rifiuta il pagamento elettronico, una sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione .

Ma Confcommercio Verona non ci sta: «Quello delle sanzioni non è il modo migliore per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, il cui impiego negli ultimi anni si è peraltro sviluppato in modo notevole - sottolinea il direttore generale Nicola Dal Dosso -. Occorre intervenire invece sulla riduzione dei costi a carico di consumatori e imprese, stimolando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente e introducendo una zona franca per i cosiddetti micropagamenti».