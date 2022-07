Sciopero 5 luglio, aderisce anche Radiotaxi

Martedì 5 luglio 2022 i tassisti veronesi dell'Unione Radiotaxi aderiranno alla mobilitazione nazionale indetta dalle sigle di rappresentanza della categoria.

I tassisti contestano infatti gli indirizzi del DDL Concorrenza «tesi a deregolamentare il settore e chiedono interventi specifici per una maggiore integrazione del taxi come servizio di Trasporto Pubblico per una più agevole mobilità dei cittadini».

«Pertanto – dicono da Radiotaxi – chiedono il mantenimento delle competenze delle Regioni nella gestione del Trasporto pubblico locale non di linea, regolamentazione delle piattaforme web per l’offerta del servizio, attuazione dei decreti di riforma già discussi e ancora fermi dal 2019 nati per migliorare il servizio e non nell’ottica della promozione di una selvaggia concorrenza che farebbe venire meno le garanzie previste dal trasporto definito “pubblico”».

Il servizio taxi sarà pertanto sospeso dalle ore 8 alle ore 19 solo nella giornata di martedì.

Saranno presidiati i posteggi di Piazza Bra, Ospedale Borgo Trento e Policlinico, per incontrare la stampa e sensibilizzare i cittadini.

Verranno garantiti i servizi di prima necessità come: trasporto disabili, anziani e persone con difficoltà di deambulazione da e per ospedali, medici di base, operatori sanitari e i servizi strategici per le Ferrovie di Stato. Il tutto nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid. Saranno affissi alcuni manifesti sulle autovetture in sosta.