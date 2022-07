Spinta innovativa in tutta Italia, start up in aumento anche in Veneto

È online la nuova edizione del report trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative. I dati sono aggiornati al primo aprile 2022 e sono stati elaborati dal MISE e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Si contano oltre 14 mila start up iscritte, precisamente 14.362 che corrisponde al 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione. Un quarto ha sede in Lombardia (27%) e la sola provincia di Milano vanta 2720 start up, ovvero il 18,9% della popolazione. Superano quota mille il Lazio con 1.729, rappresenta l’12,0%, (in gran parte localizzate a Roma, 1.555, 10,8% nazionale) la Campania, con 1.317, 9,2% del totale nazionale, l’Emilia Romagna con 1.086, 7,6%. Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative si conferma il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,5% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup. Al quarto posto il Veneto con 1.081 startup (7,5%).

I soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati (+4,7%) attestandosi sopra i 71 mila 1 . Numerose le imprese fondate da under-35 (il 16,9% del totale). In crescita le startup innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale: sono 6.231, il 43,4% del totale.

Le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco inferiore a 178,4 mila euro, dato in crescita rispetto al trimestre precedente. Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in aumento rispetto all’ultimo trimestre (+10,4 %) attestandosi ora a quota 1.035.118.652 milioni di euro per un capitale medio pari a 72.073 euro a impresa.

Come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 52,7% contro il 47,3% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto.