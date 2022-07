Comunità energetiche e sostenibilità: grandi ospiti al tavolo di Verona Network

Tanti ospiti in presenza e da remoto per ragione, insieme al direttore Matteo Scolari, di risorse energetiche e futuro. Una tavola rotonda di esperti hanno proposto soluzioni concrete contro il caro bollette e hanno sottolineato le traiettorie di business del momento, tra questa la sostenibilità.

Una puntata on air in un giorno speciale: Lucense 1923 ha spento 99 candeline festeggiando, insieme, quasi un secolo della storica centrale idroelettrica di Lugo di Valpantena: «Uno dei fiori all'occhiello della storia economica non solo veronese ma di tutto il Veneto», ha sottolineato l'eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, presente in trasmissione. Insieme a lui sono stati ospiti: Marco Andreoli, presidente della Terza Commissione Consiliare Regione Veneto; Arturo Lorenzoni, docente dell'Università di Padova e Maurizio Bertipaglia, Area coop. Sefea Impact Sgr Spa.