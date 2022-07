Borchia: «I fondi ci sono, bisogna scattare verso il futuro»

« Lucense è uno dei fiori all'occhiello della storia economica non solo veronese ma di tutto il Veneto - ha sottolineato Borchia -. Un'evoluzione importante che ci ha portato alle comunità energetiche grazie alla Direttiva sulle energie rinnovabili sulla quale, in Commissione europea, stiamo lavorando per mettere a punto la terza versione. Tanti i nuovi obiettivi in ottica 2050 ma già nel 2030 si prospetta un taglio del 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Approdi ambiziosi a cui cerchiamo di avvicinarci il più in fretta possibile».

Messi a disposizione per l'Italia oltre 2 miliardi in seno al PNRR sul tema delle Comunità energetiche con la pubblicazione dei bandi prevista per il mese di luglio: «Entro il 31 dicembre 2025 verranno stipulati i contratti e i primi interventi dovranno essere conclusi non oltre il primo semestre successivo - sottolinea l'eurodeputato -. Il primo obiettivo che l'Italia si deve prefissare è accelerare i tempi e attivare le fonti rinnovabili, so che è dispendiosi ma bisogna azionare la macchina green. Inoltre, per la qualità della prestazione delle reti, della sicurezza, del digital le comunità sono un passo avanti a cui si aggiunge anche un plus con i fondi messi a disposizione per la produzione di idrogeno».

«Progetti avveniristici ma questa è la fase storica migliore: le risorse ci sono e vanno spese bene - conclude Paolo Borchia -. Uno dei focus è ricerca e sviluppo per la transizione ecologica, soprattutto in merito dell'approvvigionamento delle materie prime. In merito la Cina è diversi passi avanti rispetto all'Europa perché, in questi anni, si è assicurata fette di mercato importanti come il business del litio. In Italia siamo rimasti indietro: serve uno scatto in avanti, rapido e deciso ma anche studiato».

A questo link è possibile vedere la puntata integrale con tutti gli ospiti: https://radioadige.tv/app/live/live?w=21576