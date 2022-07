Andreoli: «Nuove Comunità per combattere la povertà energetica»

Una puntata speciale quella di Verona Economia andata in onda, live, ieri pomeriggio alle 17.

"100 anni di transizione ecologica: dalla Lucense 1923 alle Comunità energetiche", il titolo scelto per trattare di sostenibilità e soluzioni concrete contro il caro energia.

Quattro gli ospiti in presenza, esperti del settore che, moderati dal direttore Matteo Scolari, hanno discusso sui temi caldi del momento.

Tra questi Marco Adreoli, presidente Terza Commissione Consiliare Regione Veneto e relatore della legge appena approvata sulle Comunità energetiche: «I fondi sono erogati in favore dei comuni e dell'edilizia per la costruzione delle comunità energetiche, quindi risorse per infrastrutture, materiali ma anche conoscenza e informazione. C'è un gran lavoro ancora da svolgere ma è un'ottima partenza». CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA DEL CONSIGLIERE ANDREOLI

Centrale, secondo Andreoli, contrastare la povertà energetica soprattutto nelle zone montane che versano in situazioni critiche perché soggette a spopolamento e il trasporto di energia risulta difficile e oneroso. «La regione fornisce supporto orientativo, tecnico e una garanzia nella stesura dei protocolli d'intesa. Tante volte la burocrazia rallenta l'innovazione ma questa volta la Regione ha deciso di velocizzare l'iter facendosene carico. Non solo fotovoltaico, le comunità energetiche sono tanto altro. Sono dei nuclei complessi che vanno gestiti in modo corretto».