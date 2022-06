"Dalla Lucense 1923 alle Comunità Energetiche": a Verona Network si ragiona sul futuro.

Appuntamento con l'energia targato Verona Network. Questa sera alle 17 andrà in onda uno speciale dedicato alla sostenibilità : proposte concrete per aziende e comuni contro il caro bollette.

L'evento viene trasmesso in una giornata particolare: oggi, Lucense 1923, compie 99 anni . La centrale idroelettrica nasce quasi un secolo fa a Lugo di Valpantena come pionieristica e lungimirante esperienza di comunità energetica.

Un gruppo di famiglie del territorio decidono di unire le forze in un'avventura imprenditoriale per fornire energie alle attività produttive. Il resto è storia. Una tradizione d'impresa che dura ancora oggi grazie a WeForGreen Sharing, cooperativa che produce energia 100% rinnovabile e la consuma con i propri soci in tutta Italia.