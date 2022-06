De Berti su trasporti: «Vogliamo lo stralcio del Ddl concorrenza»

«Siamo al fianco dei tassisti che ieri hanno nuovamente lanciato un grido di allarme». E' la risposta istituzionale arrivata dalla Regione in merito allo sciopero dei taxi previsto per martedì e mercoledì prossimi. Il commento è dell'assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, che ha incontrato le principali associazioni di categoria rappresentative dei tassisti del Veneto. Un intero comparto teme l'approvazione del Ddl concorrenza senza alcun emendamento: la liberalizzazione del trasporto pubblico non sarebbe in linea con l'articolo 8 del Disegno di legge.

I professionisti del Trasporto pubblico non di linea hanno reso note le preoccupazioni in merito alla situazione economica del comparto: l'approvazione della legge potrebbe aggravare un settore già in crisi: «Il timore è che questa normativa possa generare gravissime criticità in Veneto, soprattutto per una categoria già messa in ginocchio da due anni di pandemia senza peraltro alcun rilevante beneficio per l’utenza né in termini di qualità del servizio, né in termini di riduzione delle tariffe – aggiunge l’assessore regionale –. La richiesta è almeno quella di introdurre delle modifiche all’attuale formulazione del testo che tengano conto delle diverse situazioni presenti a livello nazionale, che salvaguardino il ruolo del territorio e delle Regioni. Intervenire in questa materia, senza accogliere nessuna delle proposte formulate delle Regioni, cioè dai soggetti che governano il trasporto pubblico, risulta incomprensibile, e lo è ancora di più se tale normativa viene riservata principalmente al trasporto pubblico non di linea, un settore già quasi totalmente escluso dalla tematica dei “ristori” a differenza degli altri settori del TPL».