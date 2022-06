Cassa Padana su business aziendale, il convegno

“Nuove dinamiche di crescita aziendale. L'esperienza del territorio e degli imprenditori come guida al cambiamento” è il titolo del convegno organizzato da Cassa Padana, banca di credito cooperativo di Leno, nella bassa bresciana. Si è svolto qualche giorno fa negli spazi dell'Università Cattolica e ha visto la partecipazione di almeno 150 persone.

Il focus degli interventi, la necessità di affrontare al meglio il mercato globale anche accedendo a nuovo capitale destinato agli investimenti e allo sviluppo delle aziende. In quest'epoca fluida e complessa il solo credito bancario rischia di non essere più sufficiente: «La spinta al cambiamento - ha esordito Nicola Ferrari, responsabile Corporate di Cassa Padana - è diventata ancora più complessa a causa prima dell'emergenza pandemica e oggi della crisi geopolitica. Come banca locale ci siamo interrogati su come e dove trovare soluzioni per sostenere le realtà del territorio. E abbiamo avviato un progetto a sostegno delle aziende. Ci siamo messi al servizio delle aziende perché siamo una banca del territorio e perché, come spiegava Darwin, al cambiamento sopravvivono solo le specie che meglio ci si adattano. Questo vale per le aziende così come per le banche».

«Ci troviamo qui, in questo incontro di corporate finance Perché è necessario mettere assieme finanza alternativa e finanza tradizionale - ha aggiunto Sergio Simonini, consulente Cassa Padana -. Perché l’imprenditore è sempre più solo nel fare scelte per il futuro della sua azienda. E perché una banca che è stata in grado nel tempo di costruire un rapporto fiduciario con le aziende clienti, oggi ha deciso di dare risposta alle esigenze dell’imprenditore avvalendosi di advisor qualificati che sono in grado di trovare soluzioni adeguate e personalizzate nel cosiddetto corporate finance. Ciò significa aggregazioni, vendite, private equity, finanza stabile alternativa alla banca».

È questo l'obiettivo di Cassa Padana che lo scorso autunno ha avviato un progetto e una serie di accordi e alleanze, con un respiro e una rete anche internazionali, che oggi sta dando i primi frutti come ha illustrato Sandra Bassi, referente di Cassa Padana per la Finanza strutturata.

«Il progetto Corporate Finance di Cassa Padana comprende accordi con diverse società in grado di dare risposte a specifiche esigenze - ha spiegato Bassi -. Perché siamo nel momento giusto per inserire nelle aziende la finanza "stabile" equity, non debito? Perché i costi di energia e delle materie prime sono sempre più elevati e le rate dei mutui COVID sono in scadenza. Tutto ciò drena liquidità mentre la finanza stabile serve allo sviluppo o a riequilibrare la situazione aziendale. A questo scenario vanno aggiunte le problematiche del passaggio generazionale, che nei prossimi dieci anni interesserà metà delle aziende italiane, dell'inflazione, della globalizzazione legata alla dimensione aziendale e delle opportunità di crescere per linee esterne».

Fra le numerose partnership avviate da Cassa Padana in questi ultimi nove mesi c'è anche quella con Equita K Finance che ha visto al convegno l'intervento del suo amministratore delegato, Giuseppe Grasso: «L'agroalimentare diventa attrattivo perché è un settore resiliente che si adegua all'inflazione perché la domanda è elastica. Alla fine, è più stabile e sicuro di altri settori. Investire nell’agroalimentare ha un buon livello di stabilità e una minore volatilità sul mercato».

A chiudere l'incontro è stato Stefano Monferrà, docente di Economia degli intermediari finanziari alla Cattolica: «Come docente vedo le cose con equilibrio e distanza la finanza straordinaria per un'azienda è come passare dalla serie C alla serie A. Serve anche uno sforzo culturale per poter fare il grande salto. Ma è un'operazione che molte aziende dovrebbero fare. Anche perché gli anni che dovremo affrontare saranno difficili. Ci troveremo in scenari di tempeste finanziarie ed economiche. Il sistema nel quale le aziende operano è volatile e se possiamo pensare a una crescita, dobbiamo vederla nell’export, a migliaia di chilometri da casa: nel lungo termine, là dove passeranno i flussi commerciali a livello globale, una autostrada che legherà Cina, Europa e Stati Uniti».