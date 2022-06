Fondazione Cariverona: assegnati 4,5 milioni di euro a progetti innovativi

Nell’ambito degli obiettivi strategici per il triennio 20/22, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariverona ha deliberato in questi giorni 4,5 milioni di euro a progetti presentati sui bandi dedicati all’innovazione sociale e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Il Bando Innovazione Sociale – naturale prosecuzione del percorso di formazione FutureUp! - aveva visto 33 candidature superare la prima fase di selezione, con un richiesto pari ad oltre 4,5 milioni di euro a fronte di risorse dedicate al bando pari a 3 milioni di euro.

Al termine delle 5 Academy territoriali che sono state condotte da SocialFare negli scorsi mesi sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, gli enti sono stati chiamati a revisionare la propria proposta progettuale utilizzando gli strumenti della Teoria del Cambiamento e del Business Model.

Fondazione Cariverona ha ora deliberato il sostegno a 21 dei progetti ammessi alla seconda fase riscontrando una buona qualità progettuale nelle proposte pervenute e utilizzando tutte le risorse disponibili pari a 3 milioni di euro.

Il contributo assegnato copre una durata biennale del progetto che sarà però oggetto di una verifica di mid-term sulle attività svolte e i risultati raggiunti dopo il primo anno.

La seconda edizione di FORMAT – FORMazione e AmbienTe, il bando dedicato alla promozione di percorsi di formazione e sensibilizzazione in tema ambientale delle giovani generazioni, aveva invece registrato 49 candidature con un richiesto complessivo di 3,76 milioni di euro a fronte di un budget disponibile di 1,5 milioni.

La selezione dei progetti registra l’affiancamento di 22 programmi.

«Fondazione Cariverona continua a investire risorse importanti – ha evidenziato il Presidente Alessandro Mazzucco - nell’innovazione per lo sviluppo sociale dei nostri territori, mentre viene data continuità all’attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema della responsabilità ambientale. Sono entrambi temi al centro della nostra programmazione triennale. La convinta partecipazione da parte degli enti no profit del territorio al percorso di formazione delle nostre Academy, condotte insieme a Social Fare, ha confermato la bontà dei percorsi che nel tempo abbiamo avviato per la crescita delle competenze, consapevoli che resta molta la strada da fare per consolidare i risultati avviati».

Gli 8 progetti veronesi sostenuti dal Bando Innovazione sociale sono:

1) Fondazione Edulife Onlus (Verona): contributo di 149 mila euro per il progetto “Future Lab Academy”

2) Cooperativa Energie Sociali Onlus (Verona): contributo di 150 mila euro per il progetto “Casa di quartiere agli Orti: per una nuova cura della prossimità”

3) Associazione Culturale Fuoriscala (Verona): contributo di 150 mila per il progetto Arcipelago sociale

4) Hermete Cooperativa Sociale (Verona): contributo di 149 mila euro per il progetto KAIRÓS - Tempo di turismo!

5) Associazione VILLA BURI onlus (Verona): contributo di 150 mila euro per il progetto VILLA BURI FUTURA - Nuovi modelli per vivere il territorio e per la creazione di una Academy della Sostenibilità.