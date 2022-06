Apindustria Verona: «Tommasi? Poca esperienza ma tanta energia»

«Come Apindustria scaligera confidiamo nella sua energia. Che questo suo desiderio di migliorare la città che trova, si traduca in fatti concreti, immediatamente percepibili per le piccole e medie imprese. PMI che da sempre hanno investito nel territorio scaligero, che lo hanno a cuore e che su questo territorio devono continuare a svilupparsi. Auguriamo quindi al nuovo sindaco di Verona il miglior lavoro, confidando che voglia, più di prima, coinvolgere tutte le forze economiche cittadine al servizio di progetti importanti per lo sviluppo di Verona», conclude il presidente.