Mangolini: «La prima "vera" estate, siamo pronti a ripartire»

Lo scorso giovedì, in seno al quinto workshop cultura e spettacoli, il direttore Matteo Scolari ha fatto il punto su gli eventi che animeranno il territorio nella stagione estiva. Tra gli ospiti d'eccezione anche Carlo Mangolini, direttore artistico dell’estate teatrale veronese.



«E' partito il conto alla rovescia per tagliare il nastro di questa 74esima edizione della stagione al Teatro Romano – dichiara Mangolini -. Sono stato nominato direttore artistico poco prima della pandemia quindi per me è la prima estate “vera” perché è possibile tornare alla piena capienza di 1700 spettatori. Un forte segnale di ripartenza dopo due anni».