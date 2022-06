Girelli: «L'estate a Bussolengo? Imperdibile»

Bussolengo: uno dei comuni più attivi nell’organizzazioni di eventi. A raccontarci del ricco calendario estivo Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni e alla promozione turistica.

E' intervenuto come ospite nello speciale di Verona Network dedicato turismo ed eventi nell’ambito del quinto workshop cultura e spettacoli. Insieme a lui, moderati dal direttore Matteo Scolari, Carlo Mangolini, direttore artistico dell’estate teatrale veronese e Riccardo Zanini, organizzatore Lessinia Outdays.

«Musica, letteratura, teatro e cinema per un programma variegato che gode del coinvolgimento di importanti realtà locali come la banda di Bussolengo che quest’anno festeggia i 170 anni - sottolinea Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni e alla promozione turistica -. Apertura in grande stile, il primo luglio, con Dargen D’Amico direttamente da San Remo».