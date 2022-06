Guida pratica per una buona officina meccanica

Qualsiasi appassionato del fai da te aspira a realizzare, possibilmente in un box o in una cantina, un luogo di lavoro dove accogliere tutta la sua attrezzatura per officina - https://www.tme.eu/it/katalog/attrezzature-per-officina_112607, il che normalmente è destinato a rimanere un desiderio.

Anche se una buona officina meccanica può dare risposte a molteplici problemi, è evidente che ogni campo di attività richiede uno "specialista" adeguatamente dotato di competenze e di attrezzatura dedicata.

A titolo di esempio, diamo comunque un'occhiata a come potrebbe essere strutturata e attrezzata una buona officina meccanica per riparazione automotive.

Organizzazione dell'ambiente di lavoro

In ogni caso, in ogni buona officina devono trovare spazio solo utensili e attrezzature di alta qualità, a norma e resistenti al tempo e all’usura, in grado di offrire affidabilità e buoni risultati durante tutte le fasi di lavorazione.

L’area di lavoro deve essere attrezzata e ben organizzata, in modo da consentire di ottimizzare i tempi, per cui gli arredamenti di base che non possono assolutamente mancare sono:

• Il banco di lavoro: fondamentale per avere a disposizione un piano multifunzione su cui installare gli attrezzi da banco ed eseguire i lavori che necessitino di un appoggio stabile e resistente.

• Le cassettiere e i pannelli portautensili: devono essere resistenti, capienti e funzionali per organizzare in maniera razionale strumenti e utensili.

• I carrelli portautensili: adatti e utilissimi per contenere e spostare gli attrezzi di uso corrente in prossimità del luogo in cui si deve lavorare.

Da tenere sempre nella massima considerazione anche le protezioni individuali e la sicurezza dell'ambiente di lavoro che, anche in operazioni ripetitive e apparentemente banali, possono fare la differenza nella prevenzione degli incidenti.

Le attrezzature indispensabili

Come si è detto, allestire correttamente un’officina meccanica significa migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro, rendendolo più fluido ed efficiente, il che rende indispensabile scegliere un'attrezzatura che si distingua per qualità, robustezza e durata.

Tra i principali strumenti necessari possiamo indicare:

• Ponti, cric idraulici e pneumatici: indispensabili per facilitare tutte le operazioni di sollevamento dei veicoli e consentire di lavorare con meno stress fisico e in assoluta sicurezza.

• Gru di sollevamento: idonee a sollevare parti le meccaniche più pesanti (ad es. il blocco motore).

• Trapani avvitatori, trapani, smerigliatrici sia mobili che da banco: utili per avvitare/svitare velocemente, effettuare forature di precisione, tagliare, smussare e levigare le superfici.

• Saldatrice e altri prodotti per la saldatura.

• Avvolgitori mobili di tubi e di prolunghe elettriche: utili per tenerli in ordine ed evitare confusione.

• Lampade volanti: indispensabili per illuminare le parti dei veicoli su cui bisogna intervenire.

• Compressore: per gonfiare e controllare la pressione delle gomme e per ripulire e asciugare rapidamente.

• Chiavi e utensileria manuale: chiavi, pinze, rivetti, perni e tutti gli attrezzi di piccole e medie dimensioni utili alle operazioni di riparazione e manutenzione, costituiscono il vero "cuore" della dotazione di un'officina.

• Ricambi: è importante anche dotarsi di una serie di ricambi di uso corrente al fine di effettuare le lavorazioni in tempi rapidi.