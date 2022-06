Cia Verona: «Con Tommasi verso ambiente e occupazione»

«Facciamo le nostre felicitazioni a Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verona, con un sincero augurio di buon lavoro». Così Andrea Lavagnoli, presidente provinciale di Cia – Agricoltori Italiani, sull’elezione del nuovo primo cittadino.

«C’è la necessità, per Verona, di un’amministrazione post-ideologica – sottolinea Lavagnoli - che metta mano e risolva i problemi che si sono accumulati in questi anni di enunciazioni. In questa nuova logica il Comune di Verona può assumere l'autorevolezza di guidare lo sviluppo agroalimentare della provincia, mettendo in campo una politica visionaria che armonizzi imprese, ambiente e occupazione».