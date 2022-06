Come funziona Zimbra e le diverse funzioni

In ambito aziendale, gestire un flusso di informazioni in modo veloce e sicuro, è fondamentale. Questo permette sia di organizzare il lavoro in sede che comunicare con chi, invece, lavora da remoto. Proprio per questo motivo, è necessario affidarsi a strumenti professionali, come il software collaborativo open source Zimbra, ora disponibile nella sua nona versione.

Che cosa è Zimbra Collaboration Suite?

Zimbra 9 collaboration suite, come già detto, è un software collaborativo, ed include molteplici funzionalità per la comunicazione aziendale, dalla mail alla chat, oltre alla rubrica e ad un drive per la condivisione dei documenti aziendali. In più, è molto semplice da utilizzare, e può vantare ampia compatibilità con i principali sistemi operativi e browser più diffusi. Grazie a tali caratteristiche, ad oggi Zimbra è una delle soluzioni più scelte in ambito aziendale, precisamente può vantare il terzo posto in tutto il mondo tra i prodotti di collaborazione mail. Sono, inoltre, numerosissime le aziende che hanno scelto Zimbra per il loro business.

Le nuove features

Zimbra Docs: si tratta di una funzione basata su LibreOffice, che permette di creare, modificare e condividere documenti e fogli di calcolo. Senza nessun altro software da installare e nessuna licenza Microsoft Office, Zimbra Docs supporta i formati più diffusi (.xls, .doc, ecc.).

Zimbra Drive: una delle nuove funzionalità offerte da Zimbra 9, è il drive integrato con Zimbra Docs. Questo strumento permette di condividere ed archiviare i documenti direttamente sul web, caricando, scaricando e gestendo i file. In più, consente di organizzare i documenti in diverse cartelle, contrassegnare quelle più importanti alle quali accedere rapidamente ed aggiungere delle note e descrizioni.

Zimbra Connect: permette di chattare e quindi comunicare rapidamente con tutto il team, sia 1:1 che organizzando conversazioni di gruppo. Con la chat di Zimbra, però, non si possono solo scambiare messaggi testuali, ma condividere anche documenti, la cronologia o il proprio schermo. Oltre alle chat, si possono organizzare anche videochiamate

I vantaggi di avere Zimbra

Sono molteplici i vantaggi che derivano dall’avere Zimbra a disposizione per la propria azienda. In primis, come anticipato, oggigiorno è di cruciale importanza, per qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata, gestire al meglio il flusso di informazioni. Solo in questo modo è possibile relazionarsi, in modo rapido e veloce, con i propri dipendenti e con tutti coloro che ruotano attorno all’azienda (si pensi a chi fornisce determinati prodotti, ad eventuali collaboratori esterni ecc). Ma non finisce di certo qui. Zimbra, infatti, offre una pluralità di servizi che permettono di incrementare, e di non poco, l’efficienza della propria attività. Si pensi al servizio di drive, il quale permette a tutti i dipendenti (o coloro che possiedono le credenziali) di poter accedere a determinati documenti in qualsiasi momento, anche quando non sono in ufficio. Ancora, Zimbra permette di creare dei veri e propri gruppi, in modo da interagire solo ed esclusivamente con determinati soggetti, ad esempio destinati a svolgere una determinata attività. Insomma, grazie a Zimbra è possibile conferire all’azienda quel tocco di tecnologia in più che oggigiorno non può assolutamente mancare.