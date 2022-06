Benvenuto 'Verona Eventi', il nuovo settimanale di Verona Network

La famiglia di Verona Network si allarga e per l’estate offre ai lettori un buon motivo per sfogliare, anzi, scrollare sotto l’ombrellone o in riva al lago. Approda su tutti i dispositivi il nuovo settimanale Verona Eventi dedicato agli spettacoli, le feste e gli appuntamenti da non perdere a Verona e provincia.

In uscita ogni giovedì alla 18.30, è gratuito e per abbonarsi basta un semplice clic: https://veronanetwork.us9.list-manage.com/subscribe?u=e7ac632bbcfad7ae9f0558fde&id=0607b93748

Dopo il Verona Economia, è il secondo inserto settimanale del quotidiano Daily: multimediale, interattivo e gratuito ha una veste grafica intuitiva e accattivante. La cura editoriale è della collaboratrice Valentina Ceriani con la supervisione del direttore Matteo Scolari. All’interno tanti gli articoli e news comprese le divertenti interviste del nostro Deejay Alain Marchetti e gli approfondimenti della giornalista Giorgia Preti.

Un calendario di eventi ogni settimana, da sabato a sabato, per tutti i gusti: dal teatro, agli appuntamenti per bambini e famiglie, fino all’opera, le sagre, il cinema e tanto altro ancora.

A questo link il numero della settimana: https://bit.ly/Verona-Eventi-23-Giugno-2022