Premio Campiello, oggi i 5 finalisti

Presentati oggi, a Roma, i 5 finalisti del Premio Campiello, dal 1963 è uno dei riconoscimenti letterari di maggiori prestigio a livello nazionale. Viene assegnato da Fondazione il Campiello-Confindustria Veneto.

«Da sessant’anni il premio Campiello rappresenta uno degli eventi letterari più prestigiosi a livello nazionale e nato per iniziativa degli industriali del Veneto - sottolinea il presidente Zaia -. Industriali che, fra i primi in Italia, hanno promosso questo appuntamento che coniuga cultura e impresa, riflettendo nell’intero panorama letterario l’immagine di un Veneto che crede, investe e sostiene la promozione della narrativa italiana contemporanea».

La cerimonia si svolge nella terrazza dell'Associazione Civita in Piazza Venezia, dove i rappresentanti della Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto celebrano i cinque protagonisti di questa edizione.

«Quando gli spazi si riempiono per appuntamenti di questo genere significa che la cultura non va in vacanza – prosegue il Governatore -. E il successo del Premio Campiello è legato anche alla capacità degli industriali del Veneto di cogliere il ruolo del mecenatismo, non più legato ad un’opera, ma orientato a dar vita ad iniziative capaci di creare un vero e proprio contesto culturale. Questo significa attenzione verso la cultura, verso l’identità ma anche sostegno ai talenti contemporanei della scrittura».

Il vincitore della 60esima edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 3 settembre presso il Gran Teatro La Fenice, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.