UNARMA: «Mancano carabinieri», possibile sblocco con Recovery Plan

Non solo lavoratori stagionali, in tutta Italia mancano anche i carabinieri. La lamentela arriva da UNARMA, sindacato nazionale dell’Arma dei Carabinieri. I numeri sarebbero leggermente in crescita ma sotto la soglia delle necessarie assunzioni nel comparto sicurezza.

Possibile sblocco in arrivo grazie alla discussione della conversione del decreto legge che accelera l'attuazione del Recovery Plan: potrebbe portare all'assunzione di 1.574 unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. E' in discussione in questi giorni a Palazzo Madama.

«Un buon inizio per affrontare le criticità nelle Forze dell’Ordine, ma non è un atto risolutivo – commenta così Antonio Nicolosi, segretario generale di UNARMA, sindacato nazionale dell’Arma dei Carabinieri –. Unarma da tempo chiedeva il via libera alle assunzioni e per questo continueremo a pungolare il Governo, affinché si arrivi all’effettivo ripianamento dell’organico militare. Oggi mancano infatti circa 7 mila carabinieri per la difesa del Paese e l’età media del personale è quasi a 50 anni».