"Essere Cortese": Quattro voci a confronto sul vitigno

Quattro esperti a confronto per capire le particolarità di un vitigno, il Cortese, che in Veneto e in Piemonte ha trovato due territori d’elezione. Sarà il convegno Essere Cortese": quattro voci a confronto ad aprire “Sulle vie del Cortese: alla scoperta del vitigno tra Custoza e Gavi”, manifestazione organizzata da AIS Veneto e che vede coinvolti il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e il Consorzio Tutela del Gavi. In programma sabato 25 giugno alla Camera di Commercio di Verona, sarà aperta alla stampa, alla sommellerie ed al grande pubblico di wine lovers.

A esplorare le molteplici sfaccettature del Cortese, eletto vitigno a bacca nobile dall’aristocrazia ligure, saranno Aldo Fiordelli, Costanza Fregoni, Costantino Gabardi e Nicola Bonera, moderati dal giornalista enogastronomico Paolo Massobrio, co-autore con Marco Gatti della guida Il Golosario.

Aldo Fiordelli, corrispondente della prestigiosa rivista Decanter, porterà la sua esperienza di giornalista internazionale per illustrare quali siano le percezioni e le potenzialità del Cortese sui mercati esteri, mentre Costanza Fregoni, vicepresidente dell'Associazione Donne della Vite e wine educator, interverrà sulle similitudini e differenze nelle due espressioni dal punto di vista varietale, territoriale e fenologico. Costantino Gabardi, esperto gourmet e degustatore internazionale, dirà la sua opinione sul mercato moderno, mentre il curatore della guida AIS Vitae Nicola Bonera tratterà il tema dal punto di vista della ristorazione e del commercio.

Il convegno inizierà alle 10.30 con il saluto della vice presidente, seguito alle 12 dalla masterclass riservata alla stampa Carattere di territorio e espressione del tempo: Custoza e Gavi a confronto e dalle due degustazioni per il pubblico Sfaccettature e carattere del Cortese: espressione, territorio e clima e Il cortese scorrere del tempo, in programma rispettivamente alle 14 e alle 15.30.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile prendere parte ad un banco d’assaggio per la degustazione di ottanta etichette e cogliere pienamente ciò che lega due terre lontane, unite dall’eleganza dei vini che vi si producono. Aperta dalle 11 alle 19, la manifestazione offrirà anche un’esperienza di gastronomia grazie alla possibilità di assaggiare eccellenze tipiche di Verona e non solo; nell’area dedicata al food e nei Laboratori del Gusto offriranno approfondimenti e proporranno abbinamenti ai vini.