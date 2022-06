Ferroli inaugura il nuovo R&D Center, polo di innovazione green

Il gruppo Ferroli, con sede a San Bonifacio, si è confermato leader dell’innovazione, accelerando con forza nella ricerca e sviluppo di prodotti efficienti ed ecologici. Il gruppo veronese, infatti, a livello mondiale impiega cento persone (ingegneri e tecnici specializzati) nei quattro centri in cui si svolge l’attività di ricerca e sviluppo.

Ieri ha inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Ricerca & Sviluppo, nato per realizzare sistemi efficienti ed ecologici e proiettare la multinazionale del comfort termico nel futuro. Un futuro che vedrà sempre più prodotti sostenibili, pompe di calore con refrigeranti naturali, con impatto ambientale quasi nullo e caldaie a idrogeno.

Sviluppato su un’area di circa 2.500 m², per un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, il centro ha nel laboratorio di 1.250 m² il cuore tecnologico: quattro camere climatiche consentono di testare le diverse tipologie di apparecchi, in particolare i sistemi ibridi e le pompe di calore, fiore all’occhiello della nuova gamma 2022.

Il laboratorio è equipaggiato anche da una camera climatica semianecoica a due sezioni per test di rumore: l’azienda è attenta non solo all’efficienza energetica, ma anche al benessere più generale dei clienti.

Le nuove gamme di sistemi split e unità ventilate possono essere rapidamente testate nel tunnel entalpico, così come possono essere eseguite misure di portate d’aria da 10 a 3.000 m³ all’ora nel tunnel di ventilazione.

La sezione dei prodotti a combustione ad alta efficienza prevede moderni banchi prova per testare le performance e la conformità di varie tipologie e potenze di apparecchi a combustibile gassoso, anche in modalità Life Test in condizioni gravose. Le postazioni funzionano con diverse fonti di alimentazione: gas naturale, GPL e anche miscele di metano, idrogeno, azoto, CO, aria e CO2, grazie ad un impianto di miscelazione e analisi chimica studiato e realizzato appositamente.

La competenza storica di Ferroli nella combustione e nei bruciatori ha consentito di attrezzare il nuovo laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo dei nuovi prodotti a gas verdi, in particolare l’idrogeno puro e miscelato in varie forme.

L'introduzione di un nuovo combustibile come l’idrogeno comporta delle modifiche alla cella di combustione; ciò ha forzato un redesign dei vari componenti basato su diversi aspetti: la necessità di un nuovo bruciatore per compensare la variazione della velocità di reazione chimica della combustione; la verifica della compatibilità dei materiali dovuta all’interazione con l’idrogeno; lo sviluppo di una nuova strategia di controllo della fiamma in grado di funzionare con i nuovi prodotti della combustione.

In questi anni è stata differenziata la gamma delle caldaie a condensazione, introducendo la fascia alta con un’estetica e un’interfaccia molto più appealing rispetto ai modelli base. È stata diversificata anche l’offerta di pompe di calore e di prodotti ibridi, nonché la proposta di condizionatori.

I prodotti maggiormente eco-compatibili stanno crescendo velocemente. La percentuale di vendite di split, pompe di calore e sistemi ibridi, sul turnover complessivo del gruppo, è passata da meno del 5% nel 2019 al 13% nel 2021 fino al 28% nei primi quattro mesi del 2022. Più in generale, il peso totale dei prodotti eco-compatibili a energia rinnovabile, in percentuale del turnover complessivo del gruppo, è passato dal 17,5% del 2020 al 22,5% del 2021 e al 36% nei primi quattro mesi del 2022.

Oggi la gamma prodotto offre soluzioni sempre più sostenibili e all’avanguardia: l’intera gamma di caldaie a condensazione a gas può funzionare con il 20% di idrogeno come vettore per la combustione.

Con una offerta articolata e completa e una disponibilità tempestiva di prodotto a vantaggio di clienti e partner sempre più esigenti, Ferroli in questo momento è leader in Italia per i sistemi ibridi integrati, con una quota di mercato che si avvicina al 30%, inserendosi di diritto tra i top 3 players del segmento.

L’impulso che giunge dall’Unione Europea, a ridurre la dipendenza dal gas russo, espressa nel piano RePower EU, costituisce una grande opportunità per Ferroli che potrà avvantaggiarsi grazie agli investimenti effettuati nei prodotti ibridi. Potenzialmente, la sostituzione dei prodotti a gas con quelli ibridi potrebbe portare a uno stravolgimento del mercato europeo, con un vantaggio evidente per chi, come Ferroli, ha scelto da tempo di puntare sull’innovazione e sui prodotti eco-compatibili. Oltre alla caldaia, Ferroli ha depositato il brevetto di un bruciatore alimentato interamente a idrogeno.

Il gruppo offre una gamma prodotto estremamente diversificata in grado di soddisfare clienti di tutti i tipi: industriali, professionali e residenziali.

Attraverso una partnership con Hevolus, Ferroli ha introdotto la realtà aumentata, che consente agli installatori di effettuare un sopralluogo virtuale finalizzato a presentare un preventivo. Il sistema consente all’installatore di efficientare il lavoro, senza necessità di recarsi sempre a casa del cliente.

Il gruppo negli ultimi anni ha riposizionato i prodotti. Tra i top di gamma spicca BlueHelix Sublime, che ha un’interfaccia e modalità di gestione simili a uno smartphone. Il prodotto si collega in 4G ai server di Ferroli e può dialogare autonomamente con i centri assistenza attraverso la tecnologia IoT autoconfigurante di Vodafone. Ha inoltre un design unico, innovativo e accattivante.

In Italia ha lanciato un programma di fidelizzazione degli installatori che ha portato a grandi risultati. Ad oggi, Ferroli conta su un network di 7.000 installatori formati e fidelizzati. La Ferroli Accademy è un centro di formazione di primissimo livello. Lanciato nel 2021, oggi è in grado di fornire programmi di formazione in loco e online con benchmark di gran lunga superiori a tutta la concorrenza.

Riccardo Garrè, il CEO alla guida del progetto di svilippo internazionale di Ferroli, sottolinea che il gruppo “è all’avanguardia nella produzione di caldaie ad alta efficienza energetica ed eco-compatibili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla Commissione Ue. Sul fronte delle caldaie a idrogeno, in particolare, siamo in pole position nello sviluppo, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla commercializzazione su scala globale”. Garrè, inoltre, ricorda che “gli azionisti di Ferroli sono impegnati in un processo di valorizzazione della società, apprezzato dal mercato, in base ai segnali sinora ricevuti”.

“Il nuovo Centro di Ricerca nasce per garantire soluzioni sempre più affidabili, performanti e sostenibili”, aggiunge Alessandro Maroccolo, corporate R&D Officer di Ferroli. “Il laboratorio permetterà di testare i prodotti dell’azienda con l’affidabilità garantita dalla migliore strumentazione e dalla certificazione del prestigioso ente tedesco TÜV Rheinland. Il gruppo di professionisti specializzati e dedicati alle attività di ricerca ha ormai superato le 45 unità solo in Italia, a cui si aggiungono i nostri specialisti negli altri tre centri di ricerca e sviluppo in Spagna e Cina”.