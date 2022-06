Green economy, Italia capofila nell'uso delle risorse sostenibili

Insieme al GreenVestingForum.it, il forum della finanza alternativa verde, la piattaforma ha riscontrato che il nostro Paese è leader in Ue in quanto a produttività d’uso delle risorse.

Vero è infatti che —a parità di potere d’acquisto— per ogni chilo di risorsa consumata, l’Italia genera 3,65 euro di PIL, contro i 2,90 euro della Francia, i 2,50 euro della Germania ed una media Ue ancora più bassa, pari a 2,30 euro.

«Il rapporto tra consumo di materia e PIL —la produttività delle risorse— posiziona il nostro Paese al primo posto in Ue. Un risultato che evidenzia l’esistenza di un’economia con un’elevatissima efficienza d’uso delle risorse, elemento chiave della sostenibilità e della transizione ad una economia circolare - commenta Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com -. Certo sulla strada del riciclo in Italia c’è ancora molta strada da fare, ad esempio solo il 25% delle pavimentazioni stradali rimosse viene riciclato, tuttavia l’Italia è al primo posto anche in quanto al tasso di utilizzo della “materia seconda”, forse il più puntuale indicatore della «circolarità dell’economia». Includendo gli usi industriali ed i materiali energetici, il nostro Paese si caratterizza per un utilizzo del 18% di «materia seconda».

Nel suo insieme, però, l’Unione Europea rimane ancora oggi il terzo emettitore di Co2 al mondo. Per ridurre queste emissioni del 55% entro il 2030 ed arrivare alla neutralità carbonio nel 2050, la Commissione ha messo a punto un programma di investimenti sul green che sta diventando un punto di riferimento per gli investitori che vogliono guardare oltre il Covid.

«Il mondo finanziario punta sul green quale risorsa indispensabile per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia, includendo anche molti grandi fondi d’investimento che hanno già raddoppiato l’esposizione sulle utility che stanno investendo sulle rinnovabili», spiega Giorgio Mottironi.

D’altra parte, la green economy —declinata nella modalità del lending crowdfunding ambientale ed energetico alla maniera di Ener2Crowd.com— è anche in grado di garantire un ritorno del 5,80-7% sull’investimento a fronte di rischi vicini allo zero: ad oggi, infatti, il 100% delle rate di finanziamento sono state ripagate puntuali (95,1%), in anticipo (4%) o con un ritardo di appena 9 giorni (0,9%).

Insomma un ritorno altamente sicuro ed esponenzialmente più alto rispetto al “Rendistato”, il rendimento medio ponderato del paniere di titoli di Stato calcolato dalla Banca d’Italia, che nella “fascia di vita residua a 12-18 mesi” registra a maggio 2022 un rendimento dello 0,460% (ad aprile 2022 era addirittura più basso, attestandosi allo 0,057%). Per non parlare dei BOT che per tutti i mesi già trascorsi di quest’anno registrano un rendimento negativo (-0,385% a maggio 2022).