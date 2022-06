Reti, trasparenze ed effetto nude: ecco le ultime tendenze moda per l'estate 2022

L'estate, forse più che mai, è la stagione della moda. Con il caldo è il momento di far risplendere il proprio stile e di sfoggiare il proprio look migliore. Per chi ama vestire con stile, infatti, la stagione estiva è una grande opportunità per mostrare la propria creatività e individualità: non servirà altro che seguire le ultime tendenze provenienti dal mondo della moda. Vediamo di scoprire quali sono.

Principali tendenze moda per l'estate 2022

Quest'anno il mondo della moda è tutto incentrato sugli abiti a rete e sui materiali

trasparenti. La tendenza degli abiti a rete è in voga da anni, ma, in occasione dell'estate 2022, sembra esser tornata come vera protagonista. Questo stile è ideale per le donne che vogliono essere chic senza mai cadere nel volgare, mostrando la loro figura senza mai essere troppo rivelatrici. Si aggiungono alla lista anche gli abiti trasparenti: un'alternativa comoda e chic. Tuttavia non sempre può risultare semplice trovare abiti di questo tipo da poter sfruttare per un aperitivo o una cena estiva, ad esempio. Una delle difficoltà principali relativa alle trasparenze, infatti, risiede nell'abbinamento di intimo e accessori. Nel primo caso, però, le soluzioni a cui ricorrere sono diverse; si potrebbe pensare, ad esempio, di utilizzare dell'intimo invisibile come quello creato da Cotonella, per citare un'opzione. In questo modo si potrà godere al contempo sia del suo sostegno che di una vestibilità leggera e impercettibile. Altrimenti, se l'abito in questione lo consente, si può optare anche per una sottoveste o una sottogonna leggera, capaci di coprire le zone del corpo più visibili.

Infine, anche il colore nude quest'anno sembra essere molto apprezzato dagli appassionati di moda; si tratta di tinte facili da abbinare e che sanno donare la giusta eleganza a qualsiasi abito, se indossato correttamente. Va detto, però, che qualsiasi sia la propria nuance preferita, per indossare un capo nude la soluzione migliore sarà sempre il "full color", a cui andranno aggiunti solo dei semplici accessori. La lista relativa alle tendenze moda per l’estate 2022 non finisce di certo qui: sì anche a camicie white o colorate, soprattutto per il giorno, ad abiti effetto raso e a sandali con perline.

Must-have estivi: quali look realizzare?

Se si vuole stare al passo con i tempi e seguire le tendenze del momento, ecco alcuni degli outfit più alla moda da abbinare ai propri capi estivi preferiti. In primis, si potrebbe scegliere di indossare una camicia a maniche corte di colore bianco, facile da abbinare anche con un paio di pantaloni kaki o color pastello, a cui aggiungere delle scarpe da barca o dei sandali colorati. Per quanto riguarda la camicia, sarebbe bene infilarla nei pantaloni, con una piccola cintura stretta in vita per completare il look. Se quest’outfit, inoltre, è destinato ad un brunch o ad un aperitivo in spiaggia, perché non aggiungere anche un panama, per coprirsi dal sole con stile.

Come alternativa a questi indumenti, altrimenti, si suggerisce di scegliere una canottiera con un taglio off-the-shoulder, in modo da poter mostrare le spalle pur mantenendosi freschi durante le giornate più calde. Una gonnellina o un semplice shorts, non troppo pesante, e una borsetta dai colori estivi, saranno sufficienti per completare il look.